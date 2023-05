Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Heldrungen (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Heldrungen eine 26-jährige VW Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest egab ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell