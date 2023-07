Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Rechts vor Links

Am Mittwoch missachtete ein 32-Jähriger die Vorfahrt in Altheim.

Kurz nach 15.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi in der Straße Auf dem Bürgle. Er war in Richtung Goethestraße unterwegs. In der Goethestraße fuhr eine 71-Jährige mit ihrem Mazda. Die kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah der 32-Jährige. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Aufprall wurde der Audi nach links abgewiesen und überfuhr einen Verkehrsspiegel. Auf einem angrenzenden Grundstück kam das Auto zum Stehen, nach dem es einen Zaun durchbrochen hatte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Verkehrsspiegel und dem Zaun beträgt rund 2.300 Euro.

