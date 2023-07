Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Autofahrer übermüdet

Am Mittwoch verlor ein 65-Jähriger die Kontrolle über sein Auto in Kuchen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr der 65-Jährige auf der B10 von Geislingen in Richtung Gingen. Im Bereich Bahnhofstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Audi fuhr über die Gegenfahrbahn, über den Bürgersteig und stieß gegen eine Hausmauer. Von dort wurde der Audi abgewiesen und stieß gegen die Treppe eines weiteren Hauses. Der Fahrer blieb unverletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, war der Fahrer übermüdet. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Die Schadenshöhe an den beiden Häusern lässt sich bislang nicht abschätzen.

Hinweis der Polizei:

Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

