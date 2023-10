Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2023

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: 25-Jähriger nach Messerstich in Haft

Bereits am 1. Oktober 2023 kam es in Neckarsulm zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 29-Jähriger schwer verletzt wurde. Bevor es zu dieser Eskalation kam, stritten sich zunächst zwei Frauen lautstark vor einem Wohnhaus in der Amorbacher Straße, wobei es hierbei um die Rückforderung einer Geldsumme in zweistelliger Höhe gegangen sein soll. Als der 25-jährige Lebensgefährte einer der Frauen hinzukam, soll er deren Kontrahentin mit einem Messer bedroht und sie aufgefordert haben, seine Freundin in Ruhe zu lassen und auch nicht weiter auf die Rückzahlung des geforderten Geldbetrags zu bestehen. Dies veranlasste wiederum den in der Nähe wartenden 29-jährigen Lebensgefährten der Bedrohten, sich auch in das Geschehen einzumischen, wobei er ebenfalls bedroht worden sein soll. Er schubste den jüngeren Mann, welcher das Messer zwischenzeitlich wieder weggesteckt hatte, zunächst im Streitgespräch zu Boden. Nachdem dieser wieder aufgestanden war, holte er nach bisherigen Erkenntnissen das Messer wieder heraus und verpasste seinem Kontrahenten hiermit einen Stich in den Bauch. Der 29-Jährige musste daraufhin verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung weiterer Ermittlungen zum Sachverhalt am vergangenen Donnerstag festgenommen. Im Anschluss wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

