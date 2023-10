Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ein alleinbeteiligter Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Kreisstraße 2856 in Niederstetten. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 17:30 Uhr von Niederstetten in Richtung Sichertshausen und verlor aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle, wodurch er links von der Fahrbahn abkam. Sein Pkw kam in der Böschung zum Stillstand. Der 20-Jährige erlitt durch den Aufprall schwer Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw des 20-Jährigen entstand ein Totalschaden, woraufhin dieser abgeschleppt wurde.

Tauberbischofsheim: Kennzeichendiebstahl - Wer hat etwas gesehen?

Bislang Unbekannte entwendeten auf einem Parkplatz in Boxberg nahe einer Autobahnauffahrt zwei Kennzeichenschilder. Die Schilder des schwarzen Volkswagen ID.4 wurden in einem Zeitraum von 13. Oktober 08:30 Uhr bis Montag, 16. Oktober um 09:30 Uhr entfernt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Eingeschlagene Fensterscheibe - Wer hat etwas gesehen?

Bislang Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe am Gebäude des Landratsamts in Tauberbischofsheim. Der Vorfall ereignete sich in der Schmiederstraße zwischen Freitag um 12:00 Uhr und Montag um 06:30 Uhr. Dabei wurde das äußere Glas durch einen unbekannten Gegenstand eingeschlagen, wodurch es zerbrach. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter verursachte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim einen Unfall und floh anschließend, ohne die Angaben seiner Personalien zu machen. Die Fahrerin des Ford Focus parkte ihren Pkw gegen 12Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes, um dort einzukaufen. Als sie eine viertel Stunde später zurückkam, stellte sie hinten links an ihrem Fahrzeug einen frischen Unfallschaden fest. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Letzte Woche Mittwoch kam es in einer Behörde am Marktplatz in Lauda zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die mutmaßliche Täterin betrat das Rathaustrotz bestehenden Hausverbots. Als sie von einer Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht wurde, reagierte die Frau aggressiv und bespuckte die Mitarbeiterin. Zudem trat sie gegen die Zimmertür, welche durch die Gewalteinwirkung beschädigt wurde. An der Türe entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Wertheim: Einbruch in Gartenhaus - Wer hat etwas gesehen?

Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Gartenhaus am Seewiesenweg in Wertheim-Sachsenhausen. Der Vorfall ereignete sich in einem Zeitraum von Samstag, 07. Oktober 2023 um 15:00 Uhr bis Mittwoch, 11. Oktober 2023 um 18 Uhr. Die Täter gelangten über das frei zugängliche Grundstück an das Gartenhaus und hebelte mittels eines unbekannten Gegenstands den Riegel aus der Tür. Im Innern der Gartenhütte wurde nichts entwendet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

