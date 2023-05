POL-PDWIL: Missglücktes Überholmanöver am Zeller Berg führt zu Unfall

Badem (ots) - Am Dienstag, 23.05.2023, pumpte ein Tanklaster kurz nach 08.00 Uhr Diesel in den Tank der Tankstelle in Badem. Da der automatische Begrenzer für die Pumpe einen technischen Defekt hatte, schaltete sich die Pumpe nicht automatisch ab, als der Tank voll war. Dadurch liefen ca. 1000 Liter Diesel aus. Weil zudem der Ölabscheider bei der Tankstelle verdreckt war konnte der Diesel nicht in das Rückhaltesystem ablaufen. So verunreinigte der Diesel die angrenzende ...

