POL-LIP: Bad Salzuflen. BMW-Fahrer oder -Fahrerin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.10.2023) ereignete sich auf der Zufahrt von der Zeppelinstraße zur Tunnelstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Eine 21-Jährige aus Halle fuhr gegen 9.30 Uhr mit ihrem Skoda Scala auf der Zeppelinstraße in Richtung Tunnelstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie frontal gegen den ...

mehr