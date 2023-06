Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Braunschweig (ots)

Braunschweig

19.06.2023, 12.00 Uhr

Ältere Menschen werden durch Falsche Mitarbeiter von Menü-Lieferdiensten, wie "Essen auf Rädern", getäuscht

In den vergangenen Tagen haben sich Vorkommnisse gehäuft, bei denen ältere Menschen von Betrügern aufgesucht wurden.

Diese klingeln in den Mittagsstunden an den Haustüren von Seniorinnen und Senioren, denen gerade das tägliche Mittagsmenü von entsprechenden Lieferdiensten in Warmhalteboxen vor die Haustür geliefert wurde.

Nach Öffnen der Haustür geben die Betrüger an, Mitarbeiter des Lieferdienstes zu sein. Man bittet um Einlass, da man das bestellte Menü servieren wolle. Bekleidet sind die falschen Mitarbeiter dabei mit täuschender "Küchenkluft"

Die Kriminalpolizei geht in diesen Fällen von einer neuen Betrugsmasche aus und vermutet, dass die Täter auf diese Art in die jeweiligen Wohnungen oder Häuser von Seniorinnen und Senioren gelangen wollen, um dort Wertgegenstände zu stehlen.

Diesbezüglich rät die Polizei:

Mitarbeiter von Lieferdiensten tragen firmeneigene Bekleidung und keine Kochschürzen oder ähnliches. Lassen Sie nur Ihnen bekannte Personen in die Wohnung, die zweifelsfrei Mitarbeiter des entsprechenden Lieferdienstes sind. Lassen Sie niemals fremde Personen unbeaufsichtigt in Ihre Wohnung. Melden Sie verdächtige Personen unverzüglich der Polizei unter dem Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell