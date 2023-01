Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Papierkorbbrand in der Berufsschule Stadtmitte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Um 15:10 Uhr wurde der Löschzug der Feuerwache-Broich zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage zum Berufskolleg Stadtmitte in der Kluse alarmiert. Bereits auf der Anfahrt meldete der Hausmeister telefonisch einen Brand in der Schultoilette. Aufgrund dieser Rückmeldung wurde das Einsatzstichwort erhöht und der Löschzug der Feuerwache-Heißen, ein Notarzt und ein weiterer Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss festgestellt werden. Der Angriffstrupp des Löschfahrzeuges der Feuerwehrschule ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Der Kleinbrand in der Herrentoilette konnte schnell mit einem Löschrohr abgelöscht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Brandrauch mit Lüftern aus dem Gebäude gedrückt. Die nachrückenden Kräfte konnten nach kurzer Zeit wieder einrücken. Schüler befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr im Gebäude. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

(FLa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell