POL-BS: Landesweiter Verkehrssicherheitstag 2023

Braunschweig (ots)

Braunschweig - 16./17.06.2023

Die Polizei Niedersachsen veranstaltet seit über zehn Jahren jährlich einen landesweiten Verkehrssicherheitstag unter Beteiligung weiterer Träger der Verkehrssicherheitsarbeit, um damit die Inhalte und Zielsetzung der landesweiten strategischen Ausrichtung zu unterstützen.

Mit dem Schwerpunkt "Rücksicht" wurden am 16.06.2023 im Stadtgebiet Braunschweig, im Rahmen der Verkehrssicherheitstage stationäre Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, durchgeführt. Durch die Polizei wurden 178 Kraftfahrzeuge gemessen. Insgesamt konnten acht Verstöße festgestellt und geahndet werden. Die Stadt Braunschweig beteiligte sich ebenfalls mit Radarmesswagen an den Geschwindigkeitsüberwachungen.

Des Weiteren hat die Polizei mobile Verkehrskontrollen im Hinblick auf Autotuning durchgeführt. Kontrolliert wurden insgesamt 22 Fahrzeuge, wobei sechs Verstöße festgestellt und geahndet wurden. Zwei Mal musste aufgrund unzulässiger Bauartveränderungen die Weiterfahrt untersagt werden. In einem anderen Fall leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 25-jährigen Fahrer eines BMW ein, der aufgrund seiner Fahrweise unnötigen Lärm verursachte.

Am 17.06.2023 wurde auf dem Platz der Deutschen Einheit ein Infostand durch Kollegen der Fahrradstaffel und des Präventionsteams der Braunschweiger Polizei zu den Themen:

- Verkehrsregeln beim Fahrradfahren und der Nutzung von E-Scootern - Rücksicht im Straßenverkehr - Fahrtauglichkeit

betrieben.

Hier wurden über 500 Gespräche mit Interessierten geführt. Der Infostand wurde von den Besuchern sehr positiv angenommen.

Zeitgleich erfolgte eine Präventivkontrolle in Sachen verkehrssichere Fahrräder. Es wurden insgesamt 56 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. 14 Fahrräder waren verkehrsunsicher und in drei Fällen wurden gravierende Mängel an den Fahrrädern festgestellt, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Mit Rückblick auf die Geschwindigkeitsüberwachungen vom Freitag zeigt sich die Polizei mit dem Verkehrsverhalten der Autofahrerinnen und Autofahrer zufrieden. Besorgniserregend war hingegen die Anzahl verkehrsunsicherer Fahrräder, die am Samstag registriert wurden. Hier erinnert die Polizei Radfahrer, sich stets um die Sicherheit des eigenen Zweirades zu bemühen.

