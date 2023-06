POL-BS: Polizei beendet Bedrohungslage

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Veltenhof 15.06.2023, 13.30 Uhr Unbekannte Täter entwenden einem Fahrzeugführer Bargeld in vierstelliger Höhe. Am Donnerstagmittag war ein 35-Jähriger auf der A2 in einem Transporter auf der Durchreise, als ihm aus einem anderen Fahrzeug ein Zeichen gegeben wurde, dass er folgen solle. In dem Audi befanden sich drei Männer und ...

mehr