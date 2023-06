Polizei Braunschweig

POL-BS: Autos aufgebrochen - Polizei stellt Täter - Untersuchungshaft

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wichernstraße

14.06.2023, 03.20 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen schlug ein 18-Jähriger die Seitenscheiben mehrerer am Straßenrand geparkter Autos ein.

An einem betroffenen Hyundai wurde dadurch die Alarmanlage ausgelöst, wodurch der Eigentümer geweckt wurde.

Beim Blick aus dem Fenster seiner Wohnung sah er einen jungen Mann in seinem Auto sitzen, woraufhin er die Polizei verständigte.

Derweil flüchtete der Autoaufbrecher in Richtung Steinriedendamm.

Anhand der Beschreibung konnte eine eingesetzte Funkstreifenbesatzung den 18-Jährigen auf dem Steinriedendamm in Richtung Forststraße stellen.

Bei einer Durchsuchung konnten die Beamten Bargeld finden, dass zuvor aus dem Hyundai entwendet wurde.

Des Weiteren beklagte der Delinquent den Verlust seines Handys. Dies hatte er bei Tatausführung im aufgebrochenen Fahrzeug verloren.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt.

Im Nachgang meldeten sich bei der Polizei drei weitere Geschädigte, die am Morgen feststellten, dass an ihren in der Wichernstraße geparkten Autos, ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere offensichtlich durchwühlt wurde.

Gegen den polizeilich bekannten 18-Jährigen, der erst seit dem Vortag in Braunschweig aufhältig ist, wurden Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls in/aus Kraftfahrzeugen eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete ein Richter des hiesigen Amtsgerichts eine Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell