POL-CUX: Geldbörsendiebstähle bei mehreren Senioren im Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Lamstedt/Cadenberge. Erneut ist es am Donnerstagvormittag (20.04.2023 in drei Geschäften im Bereich des Kommissariats Hemmoor zu Geldbörsendiebstählen zum Nachteil älterer Mitmenschen gekommen. Jeweils aus den Außentaschen von Mänteln und Handtaschen entwendeten die Täter unbemerkt die Portmonees der betagten Kunden.

Gegen 09:00 Uhr wurde eine 85-jährige Frau aus Bülkau das erste Opfer eines solchen Diebstahl in einem Geschäft in der Stader Straße in Cadenberge. Die Geldbörse wurde wenig später im Laden von Angestellten wiedergefunden, das Bargeld in Höhe von 50,-Euro blieb verschwunden.

Gegen 10:00 Uhr schlugen die Täter dann in Lamstedt in einem Geschäft in der Straße Am Galgenberg zu. Hier wurde ein 80-jähriger Mann aus Lamstedt bestohlen. Den Schaden beziffert der Geschädigte auf ca. 150 Euro.

Letztendlich wurde noch eine Tat in Hemmoor gemeldet. Hier wurde eine 85-jährige Frau aus Osten gegen 10:45 Uhr in einem Geschäft in der Otto-Peschel-Straße geschädigt. Hier dürfte der Schaden bei mehreren hundert Euro liegen.

Aufgrund der professionellen Begehungsweise geht die Polizei davon aus, dass hier eine organisierte Täterschaft am Werk war. Die sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bisher allerdings erfolglos. Zeugen werden in allen Fällen gebeten sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Carsten Bode vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven rät daher: "Tragen Sie Geldbörsen und andere Wertgegenstände immer dicht am Körper, nach Möglichkeit in Innentaschen und lassen Sie Wertgegenstände und Einkaufstaschen niemals unbeaufsichtigt, auch nicht für wenige Momente. Achten Sie auf Personen, die Ihnen z.B. nahe kommen, ohne dass es dafür Gründe gäbe. Teilen Sie verdächtige Personen oder Umstände umgehend der Polizei mit. Sollten Bezahlkarten entwendet worden sein, lassen Sie diese umgehend über die Rufnummer 116 117 sperren. Hierbei ist zwingend ihre IBAN und nicht nur die Kontonummer erforderlich".

