POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigung samt Diebstahl und Einbruch

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfall auf Autobahn

Gegen 1:30 Uhr am Mittwochmorgen war ein 47-Jähriger mit einem Ford Mondeo auf der rechten Spur der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als ein nachfolgender 48-jähriger Opel Mokka-Fahrer von hinten auf das Fahrzeug auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beiden Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam in den Grünstreifen. Letztlich landeten beide PKW auf dem Dach. Die beiden PKW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 50.000 Euro.

Michelbach an der Bilz: Roller-Fahrer stürzen

Am Montagabend gegen 22:15 Uhr war ein 16-Jähriger mit einem Roller zusammen mit einem weiteren 16-jährigen Mitfahrer auf der Verbindungsstraße von Burgbretzingen zur L1055 unterwegs. In einer Rechtskurve kamen die beiden mit dem Roller nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz wurden beide Jugendliche leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Verkaufsautomat beschädigt

Unbekannte beschädigten am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 13:23 Uhr einen Verkaufsautomaten an einer Waschanlage in der Raiffeisenstraße. Zudem wurden Waren aus dem Automaten entnommen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Oberrot: Einbruch in Scheune

Zwischen Sonntagabend 17 Uhr und Dienstagvormittag 11 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Scheune im Wörth. Aus dieser entwendete er anschließend einen Aufsitzrasenmäher im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Satteldorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer den Klingenwiesenweg. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Dort überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf dem Dach im dortigen Gleisbett liegen. Der Bahnverkehr musste bis ca. 01:15 Uhr gesperrt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

