POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Einbrüche - Vandalismus - Unfall

Weinstadt-Endersbach: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Endersbach am Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in der Weinbergstraße aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes gerieten Gegenstände, die unter einer Terrasse gelagert waren, in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand lediglich geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Remshalden-Grunbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere der Gaststätte, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von ungefähr 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151950422 entgegen.

Schwaikheim: Vandalismus in Kirche

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr begaben sich bisher unbekannte Vandalen in die St.-Maria-Kirche in der Blumenstraße, warfen mehrere Kerzen sowie ein Blumenarrangement auf den Boden und beschädigten diese hierdurch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf-Miedelsbach: Unfallflucht

Am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 13:20 Uhr und 13:35 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudersberger Straße einen geparkten Audi und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg-Klaffenbach: Flächenbrand

Am Dienstag gegen 11:15 Uhr kam es im Bereich des Birkenweges entlang der Bahnlinie aus bislang unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Plüderhausen: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstagabend brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Straße Rotenberg ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

