Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfall mit zwei Verletzten

Am späten Montagabend gegen 22:05 Uhr befuhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Reutgasse von Hüttlingen kommend in Richtung Goldshöfe. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, versuchte gegenzulenken und fuhr so nach rechts in die Böschung. Hiernach geriet der Pkw ins Schleudern und überschlug sich einmal. Die Fahrerin wurde schwer, ihr 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden. Die Fahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Am Montag gegen 17:25 Uhr kam es in der Kerkstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Ford-Fahrer parkte rückwärts vom Parkplatz einer dortigen Bank aus und übersah eine, auf dem Gehweg gehende, 87-jährige Fußgängerin. Durch den Kontakt kam diese zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

