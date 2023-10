Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Unfall mit zwei Verletzten

Am späten Montagabend gegen 22:15 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Burgbretzingen und der Landesstraße 1055 zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer kam am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er sowie sein ebenfalls 16-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. An dem Honda-Leichtkraftrad entstand ca. 2.500 Euro Sachschaden.

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Am Montagnachmittag gegen 14:55 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Landesgrenze in Fahrtrichtung Nürnberg zu einem Verkehrsunfall. Der 44-jährige Fahrer eines Renault-Lkw befuhr die rechte Spur im Baustellenbereich und bemerkte zu spät das Bremsen des vorausfahrenden 59-jährigen Fahrers eines DAF-Sattelzuges. Hierdurch bremste er zu spät und fuhr hinten auf den Sattelzug auf. Danach rollte der Lkw noch rückwärts gegen Behelfsschutzplanke zwischen den Richtungsfahrbahnen. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 40.000 Euro. Beide Fahrspuren in Richtung Nürnberg sowie die linke Fahrspur in Richtung Heilbronn mussten zeitweise gesperrt werden, sodass ein bis zu 7 km langer Rückstau entstand.

