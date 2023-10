Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Räder und Bremsanlagen entwendet - Gartengeräte entwendet - PKW zerkratzt - Diebstahl aus Gewächshaus

Aalen: Räder und Bremsanlagen entwendet

Von einem umzäunten Firmenareal in der Fackelbrückenstraße wurden zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, von sechs hochwertigen Fahrzeugen die kompletten Räder entwendet. Zusätzlich wurden von einem Audi RS6 alle vier und von einem Audi RS4 die beiden vorderen Keramikbremsen ausgebaut und entwendet. Alle Fahrzeuge wurden auf Knochensteine, die auf dem Gelände ausgegraben wurden, abgelegt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Dieb entwendet 15 Euro

Zwischen Samstagmorgen, 09:30 Uhr und Montagmorgen, 10:15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Ladengeschäft in der Falkenbergstraße ein. Aus dem Aufenthaltsraum entwendete der Einbrecher 15 Euro Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gartengeräte entwendet

Aus einer abgeschlossenen Gartenlaube in der Straße In der Eck wurde zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr eine Bosch Akku-Bohrmaschine, eine Stichsäge, ein Rasenmäher sowie ein Werkzeugkasten entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert in Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise auf den Eindringling oder den Verbleib der Geräte nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Heubach: PKW zerkratzt

Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes A 200, welcher in der Hauptstraße hinter einem Gebäude geparkt war, auf der Fahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 entgegen.

Gschwend: Diebstahl aus Gewächshaus

Diebesgut im Wert von etwa 3400 Euro entwendete ein bislang unbekannter Dieb aus einem Gewächshaus in Eichenkimberg. Darunter befanden sich neben einer Vielzahl an Eier und Gemüse auch eine Bohrmaschine, ein Freischneider, eine Schleifmaschine, zwei Pumpen, eine Unkrautspritze sowie diverse andere Gerätschaften. Der Diebstahl müsste sich zwischen dem 20.09. und dem 26.09.23 ereignet haben. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176/6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter Fahrer von PKW erfasst

Am Montagmorgen um kurz vor 7 Uhr wollte ein 22-Jähriger mit seinem E-Scooter einen Fußgängerüberweg im Bereich des Pfitzerkreisels überqueren. Dort wurde der junge Mann von einem PKW erfasst und leicht verletzt. Der zunächst unbekannte Opel-Lenker entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 35-Jährige konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei ermittelt werden. Er muss nun zusätzlich mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

