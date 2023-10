Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrskontrollen in Sulzbach - Sträucher und Bäume zerstört - Streitigkeiten im Taxi eskalierten - Einbrüche - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Verkehrspolizei kontrollierte unfallträchtige Streckenabschnitte

Am Freitagabend waren Beamte der Verkehrspolizei Backnang im Bereich Sulzbach zugegen und führte dort Verkehrskontrollen durch. Hierzu war auch ein Videomotorrad bei der unfallträchtigen Sulzbacher Steige und im näheren Umfeld von Sulzbach im Einsatz. Ein Motorradfahrer ging der Polizei alsbald zwischen Spiegelberg und Sulzbach ins Netz, der mit 165km/h unterwegs war. Ein weiterer Biker ließ nicht sehr lange auf sich warten, der sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gehalten hatte. Auch viel zu schnell war der Fahrer eines Pkw BMW M4 Competition unterwegs. Er befuhr die Sulzbacher Steige und wurde in der sogenannten Blockhauskurve mit über 100 km/h bei erlaubten 40 km/h von dem Videofahrzeug der Polizei gemessen.

Weitere Überprüfungen von der Polizei wurden an einer eingerichteten Kontrollstelle bei Spiegelberg durchgeführt. Etwa 10 Motorräder wurden dort von den Einsatzkräften der Polizei unter die Lupe genommen. Dabei war ein Biker mit abgefahrenen Bereifung und ein Weiterer mit einer unzulässigen Abgasanlage unterwegs. Diesem Fahrer der Ducati 1299 Panigale wurde die Weiterfahrt untersagt. In der Kontrollstelle wurden noch zwei Klein-Lkw festgestellt, die mehrere Kanister Diesel und Gasflaschen ohne ausreichende Sicherung transportierten. Bei einem Landwirtschaftlichen Gespann waren deutliche Mängel an der Bereifung zu beanstanden und die Bremse des Anhängers, die nicht im Zugfahrzeug gesteckt war. Den Kraftfahrern dort nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die teils auch mit Fahrverboten belegt sind.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger Fahrer eines Vans der Marke Iveco befuhr am Montag gegen 10.30 Uhr die Bühlstraße und beabsichtigte in die Eberhardstraße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer Radfahrerin die hierbei stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden blieb gering.

Welzheim: Sträucher abgesägt

Auf einem Grundstück südöstlich von Steinbruch unmittelbar beim Urbach wurden einige Sträucher und Bäume illegaler Weise abgesägt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen letzten Montag und Mittwoch verübt wurde, nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Fellbach: Fahrgast griff Taxifahrer an

Ein 33-jähriger Taxifahrer führte am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr einen Fahrauftrag von Fellbach in Richtung Stuttgart durch. Auf dieser Fahrt habe sich mit dem im Fahrzeugfond sitzenden 39-jährigen Tatverdächtigen ein Streitgespräch entwickelt. Als der Taxifahrer deshalb kurz gestoppt hatte, habe sich der Streit im Außenbereich des Fahrzeugs fortgesetzt, wobei es auch zu einem Handgemenge gekommen sei. Nachdem sich die Wogen wieder etwas geglättet hatten, sei der Kraftfahrer mit seinen Fahrgästen weitergefahren. Auf der B 14 in Richtung Stuttgart sei der 39-jährige betrunkene Fahrgast wieder sehr aggressiv geworden. Er habe eine Innenraumüberwachungskamera im Taxi abgerissen und damit auf den Taxifahrer eingeschlagen. Nach passieren des Kappelbergtunnels gelang diesem trotz des andauernden Angriffs auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Die Tathandlung und Angriffe habe sich hier wieder auf die Straße verlagert, wobei der Taxifahrer auch von seinem 39-jährigen Kontrahenten gewürgt worden sei. Das Opfer wurde bei der Tathandlung leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Behandlung verbracht werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zu den Vorfällen bittet wir um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/5772-0 entgegengenommen werden. Insbesondere Verkehrsteilnehmern, denen die auffällige Fahrweise des Taxis oder die Tathandlungen außerhalb des Fahrzeugs aufgefallen sind, sollten sich dringend beim Polizeirevier Fellbach melden.

Winnenden-Höfen: Zwei Einbrüche

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Berglenstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zur Grundschule in der Bürger Straße und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell