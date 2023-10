Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, brennende Hecke & betrunkener Radfahrer

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in der Lindenstraße einen geparkten VW Polo und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kraftrades befuhr am Sonntag kurz nach 13:30 Uhr die L1151 von Schlichten in Richtung Schorndorf. Hierbei kam er in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden 58 Jahre alten Radfahrer kollidierte. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden.

Weinstadt: Brennende Hecke

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr eine Thuja Hecke in der Ziegeleistraße in Brand. Die Feuerwehr kam mit insgesamt sieben Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 zu melden.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr an der Einmündung Schorndorfer Straße / Silcherstraße. Ein 36 Jahre alter Honda-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 76 Jahre alten BMW-Fahrerin und verursachte hierdurch die Kollision zwischen den beiden Autos. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag die B 14 und erkannte bei der Auffahrt zur L 1115 zu spät das Stoppen des vorausfahrenden Verkehrs und fuhr auf das Auto eines 30-jährigen Polo-Fahrers auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Backnang war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, da nach dem Unfall ein Fahrzeug qualmte. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies lediglich durch ein beschädigtes Pannenkit ausgelöst wurde.

Backnang: Betrunkener Fahrradfahrer

Ein betrunkener Radfahrer befuhr am Samstag gegen 19.30 Uhr den Gehweg der Südstraße und wollte zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße fahren. Hierbei streifte er ein Auto und stürzte. Der Pedelec-Fahrer, der mit ca. 2,5 Promille unterwegs war, verletzte sich hierbei. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

