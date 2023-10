Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Weltkriegsgranate gefunden und entsorgt, Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Weltkriegsgranate gefunden - Kampfmittelbeseitigungsdienst verständigt

Kurz vor 16:00 Uhr am Sonntag meldete ein Anrufer, dass er beim Spazierengehen eine Bombe gefunden hätte. Eine Streife überprüfte den Fund und konnten diesen so bestätigen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde verständigt und führte die Wurfgranate anschließend ihrer Entsorgung zu.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Eine 62-Jährige befuhr am Sonntag gegen 11:45 Uhr den Rinderbachweg in Richtung Michaelstraße. An deren Einmündung wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei einen VW eines 54-Jährigen, welcher ^die Michaelstraße aus Richtung Stuttgarter Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand.

Vellberg: PKW von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag kurz vor 19:00 Uhr war eine 83-Jährige mit ihrem PKW auf der Straße Stöckenburg unterwegs. Vermutlich in Folge eines Fahrfehlers kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Die FFW Vellberg war mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz.

