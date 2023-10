POL-AA: 1.10. Tag des Polizeinotrufs - #12hPolizei 17:00-18:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

1.10. Tag des Polizeinotrufs - #12hPolizei 17:00-18:00 Uhr

17:05 Uhr, Ellwangen: Von einem Wachdienst wird eine offene Tür zu einem Firmengebäude gemeldet. Eine erste Überprüfung verlief negativ. Wir fahren an und überprüfen das Gebäude. 17:09 Uhr, Schwäbisch Gmünd, Lorcher Straße: Es ereignete sich ein Verkehrsunfall. Laut dem Anrufer glücklicherweise nur Blechschaden. Eine Streife ist bereits auf der Anfahrt.

17:21 Uhr, Waiblingen:

Ein Jugendlicher meldet, dass er mit der Masche Sextorsion erpresst wird. Nach telefonischer Rücksprache begibt er sich mit seinen Eltern zum Polizeirevier und erstattet eine Anzeige.

17:25 Uhr, Fellbach, Stieberweg:

Ein Anwohner macht sich Sorgen um einen Hund, der seit einer Stunde ununterbrochen bellt. Eine Streife fährt zur Örtlichkeit.

17:29 Uhr, Michelfeld: In einem Ladengeschäft wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. Wir fahren an und überprüfen vor Ort die Lage.

17:29 Uhr, Waiblingen, An der Talaue:

Ein Anrufer teilt mit, dass sich bereits seit zwei Stunden ein Mädchen mit Behinderung alleine an der Örtlichkeit aufhält. Dieses ist laut Anrufer offenbar verängstigt. Eine Streife kümmert sich um das Mädchen.

17.38 Uhr, Spraitbach: Es wird ein Verdacht auf eine hilflose Person gemeldet. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei fahren die Wohnadresse an und klären den Sachverhalt ab.

17:39 Uhr, Fellbach:

Ein Anrufer teilt mit, dass er einen (bislang unbekannten) Täter einer zurückliegenden Körperverletzung angetroffen hat und diesen nun festhält. Eine Streife fährt an.

17:45 Uhr, Crailsheim: Eine Anruferin meldet, dass sie von einer Unbekannten im Bereich des Spielplatzes Lammgarten beleidigt und geschlagen worden sei. Eine Streife ist vor Ort und klärt weiteres.

17:52 Uhr, Waiblingen:

Ein Mann hat auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants einen Geldbeutel gefunden. Eine Streife fährt an und holt den Geldbeutel ab.

17:57 Uhr, Waiblingen, Pfarräcker:

Anwohner meldet Ruhestörung durch überlaute Musik aus der Nachbarschaft. Eine Streife fährt an und ermahnt zur Ruhe.

