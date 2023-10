Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: 1.10. Tag des Polizeinotrufs - #12hPolizei 14:00-15:00 Uhr

Aalen (ots)

14:01 Uhr, Braunsbach, Autobahn A6, Parkplatz Kochertalbrücke Süd: Es kam zu einem Unfall zwischen einem Wohhnmobil & einem PKW. Eine Person ist leicht verletzt. Der Rettungsdienst ist bereits vor Ort.

14:02 Uhr, Aalen, Friedrichstraße: Es wird uns ein Verkehrsunfall gemeldet. Näheres ist noch nicht bekannt. Wir fahren die Örtlichkeit an und schauen, was passiert ist.

14:03 Uhr, Schorndorf, Höllgasse: Ein Anrufer meldet eine Taube in Not, die sich in einem Netz verfangen haben soll. Eine Streife kümmert sich um das Tier.

14:04 Uhr, Schwäbisch Hall: Ein Busfahrer meldet eine verwirrte ältere Dame in seinem Fahrzeug. Offenbar ist diese orientierungslos. Eine Streife wartet bereits and er Endhaltestelle und nimmt die Dame in Empfang.

14:05 Uhr, Schwäbisch Gmünd: Ein offensichtlich alkoholisierter Mann ruft per Notruf an, teilt wirren Sachverhalt mit und legt wieder auf. Wir kümmern uns darum.

14:06 Uhr, Schwäbisch Gmünd, Himmelsgarten: Anscheinend ist ein PKWN auf einem dortigen Parkplatz gegen einen Baum gefahren und hat diesen dabei beschädigt. Schauen wir uns an.

14:14 Uhr, Welzheim, Schorndorfer Straße: Es kam zum Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ohne Verletzte. Eine Streife fährt zur Aufnahme des Unfalls an.

14:20 Uhr, Schwäbisch Gmünd, In der Vorstadt: Ein gemeldeter Alarm konnte sehr schnell als Fehlalarm identifiziert werden, welcher versehentlich ausgelöst wurde.

14:22 Uhr, Berglen, Birkenweißbuch: Ein Autofahrer ist mit einem Reh kollidiert, dieses ist nach dem Unfall weitergesprungen. Das Auto wurde hierbei beschädigt. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

14:36 Uhr, Rainau: Auf dem Parkplatz beim Stausee gab es einen kleinen Unfall. Eine Streife vom Polizeirevier Ellwangen nimmt den Unfall auf.

14:44 Uhr, Schwäbisch Gmünd, L1160: Auf einem Parkplatz wurde ein geparktes Auto beschädigt. Der Besitzer ist nicht vor Ort. Der Unfallverursacher wartet nun auf eine Polizeistreife. Wir kommen!

14:51 Uhr, Schwäbisch Hall: Ein Anrufer hat einen Schlüssel gefunden. Er wurde angewiesen, diesen zum Fundbüro oder zum Polizeirevier zu bringen.

14:52 Uhr, Schwäbisch Hall, Unterlimpurger Straße: Ein Anrufer meldet, dass es hier offenbar aufgrund einer Veranstaltung zu Verkehrsbehinderungen kommt. Wir klären weiteres.

14:52 Uhr, Murrhardt, Theodor-Heuss-Straße: Mehrere Fahrzeuge werden von einem Falschparker behindert und können teilweise nicht mehr wegfahren. Eine Streife fährt an

14:52 Uhr, Schwaikheim, Schubartstraße: Eine ehrliche Finderin meldet, dass sie einen Geldbeutel samt Inhalt gefunden hat, diesen aber nicht bei der Polizei vorbeibringen kann. Eine Streife fährt an und holt den Geldbeutel ab.

