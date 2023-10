Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: 1.10. Tag des Polizeinotrufs - #12hPolizei 12:00-13:00 Uhr

Aalen (ots)

1.10. Tag des Polizeinotrufs - #12hPolizei 12:00-13:00 Uhr

12:05 Uhr, Ellwangen, Notruf: Wohl die falsche Nummer gewählt

12:07 Uhr, Plüderhausen, Jakob-Schüle-Straße: Es kam zu einem Verkehrsunfall, bei dem offenbar ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Polizei und Rettungsdienst sind auf dem Weg.

12:14 Uhr, Heubach, Gmünder Straße, soeben wurde ein Verkehrsunfall gemeldet. Der Rettungsdienst und eine Polizeistreife fahren vor Ort und kümmern sich darum.

12:15 Uhr, Ellwangen. Es wird uns zu laute Musik gemeldet. Die Nachbarschaft fühlt sich um die Sonntagsruhe gebracht. Die Kollegen schauen, dass die Musik leiser gedreht wird.

12:18 Uhr, Schwäbisch Gmünd- Lindenfirststraße: Ein Fahrzeug hat hier offenbar Öl verloren. Bitte in diesem Bereich vorsichtig fahren! #12hPolizei

12:18 Uhr, Backnang, Grabenstraße: Mehrere Fahrzeuge eines Autokorsos blockieren die Straße, eine Streife ist auf Anfahrt.

12:21 Uhr, Michelbach an der Bilz, Kirchstraße: Der Fahrer eines Busses hat hier an einer Haltestelle scheinbar das Dach gestreift. Eine Streife des Reviers Schwäbisch Hall fährt an und nimmt den Unfall auf. #12hPolizei

12:36 Uhr, Schwäbisch Hall: Eine Anruferin meldet einen Hund im PKW, welcher laut bellen würde. Die Anruferin macht sich Sorgen um das Tier, da der PKW in der prallen Sonne stehen würde. Wir fahren an und schauen nach dem Hund.

12:37 Uhr, Schorndorf: Ein Anrufer meldet ein totes Reh an einem Gehweg zwischen Schorndorf und Adelberg.

12:40 Uhr, Satteldorf: Aus einem PKW läuft der Dieselkraftstoff aus, die Feuerwehr wurde alarmiert.

12:44 Uhr, Schwäbisch Gmünd, Engelgasse: Ein PKW ist rückwärts gegen einen Poller gefahren. Eine Streife des Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt den Unfall auf.

12:40 Uhr, Schwäbisch Hall, Bühlertalstraße: Verkehrsteilnehmer meldet sich bei der Polizei und möchte mit dem Abschleppdienst verbunden werden, was veranlasst wurde.

12:42 Uhr, Fellbach, Geschwister-Scholl-Straße: Ein Autofahrer meldet eine Unfallflucht, sein Pkw wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Eine Streife ist auf Anfahrt.

12:44 Uhr, Murrhardt, Kreisverkehr Berliner Straße / L1066: Ein Mann hat eine ca. 2 kg schwere Schildkröte gefunden. Eine Streife ist auf Anfahrt und nimmt sich dem Tier an.

12:47 Uhr, Ellwangen: Es hat eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Sowohl die Feuerwehr, als auch die Polizei fahren an und überprüfen die Örtlichkeit.

12:48 Uhr, Satteldorf: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei einem Verkehrsteilnehmer Betäubungsmittel auffinden.

12:51 Uhr, Schwäbisch Hall-Salinenstraße: Ein offenbar verwirrter Mann läuft auf der Straßenkreuzung vor dem Polizeirevier. Die Kolleginnen und Kollegen schauen mal nach ihm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell