Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 01.10.2023/11:00 Uhr - 1 Diebstahl, 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Frankenhardt - In Lebensmittelladen geklaut

Am Samstag gegen 13:45 Uhr nahm eine 48 Jahre alte Frau in einem Selbstbedienungsladen Lebensmittel mit und zahlte lediglich einen kleinen Betrag, bevor sie einfach mit ihrem Auto davonfuhr. Sie hatte wohl nicht mit der Videoüberwachung gerechnet, weshalb sie kurz nach dem Diebstahl dann Besuch von der Polizei erhielt. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Frankenhardt - Zu schnell unterwegs gewesen

Am Samstag gegen 17:05 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Mann mit seinem BMW die L1064 von Vellberg in Richtung Gründelhardt. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit kommt er in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und schleudert mit seinem BMW über den Grünstreifen auf eine Pferdekoppel. Im Anschluss kommt er wieder auf die Straße zurück, wo das Auto dann liegen bleibt. Bei dem Unfall entstand ca. 10.000 Euro Sachschaden. Menschen oder Tiere kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell