Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 01.10.2023/11:00 Uhr - 4 Verkehrsunfälle, 1 Brand, 1 Körperverletzung, 1 Sachbeschädigung/Grabschändung

Aalen (ots)

Backnang - PKW gestreift

Am Samstag gegen 15:38 Uhr befuhr eine 77 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta in Backnang den Eibenweg, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam. Als sie zwischen zwei geparkten Fahrzeugen einscheren wollte, um dem Entgegen kommenden Platz zu machen, streifte sie einen dort geparkten Ford Focus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Murrhardt - Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 15:16 Uhr befuhr ein 16 Jahre alter Fahrer mit seiner Beta den Grundweg in Murrhardt in Richtung Fornsbach. Als ihm ein Fahrradfahrer in einer Kurve entgegen kam stürzte er aufgrund von Rollsplitts und seiner hohen Geschwindigkeit. Bei der folgenden Kollision mit dem 62 Jahre alten Fahrradfahrer wurde dieser schwer verletzt. Sachschaden entstand lediglich in Höhe von ca. 40 Euro.

Fellbach - Mountainfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 15 Jahre alter Mountainbiker in Fellbach am Kernenturm den "Harry-Potter-Trail". Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Plüderhausen - Brand durch Glutreste

Am Samstag gegen 18:58 Uhr kam es zu einem Brand auf dem Gelände einer Firma in der Straße "Reiserberg" in Plüderhausen. Ein Mitarbeiter hatte Glutreste in einer Gitterbox entsorgt, welche daraufhin zu brennen begann. Die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und 9 Mann im Löscheinsatz war, hatte das Feuer in kurzer Zeit abgelöscht. Sachschaden entstand bei dem Brand keiner.

Schorndorf - Grab geschändet

Am Samstag gegen 18:49 Uhr meldete eine 29 Jahre alte Frau, dass unbekannte Täter auf dem Neuen Friedhof das Grab ihrer Eltern und ihrer Schwester beschädigt hätten. Die Täter haben ein Grablicht und zwei Engelfiguren beschädigt und eine Figur entwendet. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rommelshausen - Aus Eifersucht geschlagen

Am Samstag gegen 18:15 Uhr sah ein 54 Jahre alter Mann aus seinem Garten, wie sich seine 43 Jahre alte Freundin mit einem anderen Mann unterhielt. Sofort machte er sich aus Eifersucht auf den Weg zu dem Gesprächspartner seiner Freundin und es kam umgehend zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche sich im Verlauf des Gesprächs zu einer Prügelei ausweitete. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung wurden beide Männer leicht verletzt und die Bekleidung beschädigt. Da sich der 23 Jahre alte Kontrahent auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht beruhigte und äußerst aggressiv war, musste er dann mit auf das Polizeirevier. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Weissach - Betrunken Unfall gebaut

Am Sonntag gegen 01:55 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Ford Focus die Straße "Kirchberg" in Weissach im Tal. Aufgrund seiner Alkoholisierung kollidiert er dort mit einem geparkten Hyundai. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der 38jährige musste sich danach einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige und einer empfindlichen Strafe rechnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell