POL-AA: 1.10. Tag des Polizeinotrufs - #12hPolizei 8:00 - 9:00 Uhr

Aalen (ots) - 1.10. Tag des Polizeinotrufs - #12hPolizei Eine erfreuliche Nachricht unsererseits: In der letzten Stunde gab es gerade mal einen Einsatz für uns: 7:25 Uhr, Schwäbisch Gmünd, #B29: Zwischen Gmünd-Mitte und Gmünd-West liegt auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart ein Fahrzeugteil. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: 07361/580-104 ...

mehr