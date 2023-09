Aalen (ots) - Winnenden: Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrer Am Freitagnachmittag, gegen 14:29 Uhr, übersah eine 38-jährige Pkw-Lenkerin einen 61-jährigen Radfahrer an der Kreuzung L1140/K1853. Der Pkw touchierte das Fahrrad am Hinterrad. Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Waiblingen: Unfall zwischen zwei Pkw, eine Person eingeklemmt In Waiblingen-Bittenfeld kam es Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr ...

