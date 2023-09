Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Essingen: Tödlicher Unfall auf der B29

Aalen (ots)

Am Freitagmittag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der B29 zwischen Mögglingen und Essingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Verkehrsteilnehmer verletzt und ein 42-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Der 42-Jährige befuhr mit seinem AMG GLC Mercedes die linke Fahrspur der B29 in Fahrtrichtung Aalen. Hierbei übersah er einen Stau, welcher sich am Ende der ausgebauten B29 bildete und prallte ungebremst, seitlich versetzt, zunächst in das Heck einer bereits im Stau stehenden Mercedes C-Klasse. Von dort wurde der AMG abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und schleuderte gegen den Auflieger eines auf der rechten Fahrspur stehenden Sattelzuges. Von dort wurde das Fahrzeuge wiederum abgewiesen und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Im weiteren Verlauf prallte zusätzlich eine nachfolgende Mercedes A-Klasse gegen den verunfallten AMG sowie die C-Klasse auf der linken Fahrspur. Durch den Aufprall wurde der AMG nochmals etwa um 45 Grad gedreht, so dass das Fahrzeug letztendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde der 42-jährige Lenker des AMG tödlich verletzt. Der 59-jährige Lenker der C-Klasse sowie der 20-jährige Fahrer der A-Klasse wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 61-jährige Lenker des LKW blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 130.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jähriger Fahrer der A-Klasse vermutlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bei dem Unfall war die Feuerwehr Essingen mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Zudem war der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Stand 17 Uhr ist die B29 in Fahrtrichtung Aalen noch für den Verkehr gesperrt.

Da aktuell weitere Unfalldetails unklar sind, bittet die Verkehrspolizei Aalen Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 07361/5800 zu melden. Insbesondere von Bedeutung wären auch die Fahrweisen der beiden unfallverursachenden Mercedes unmittelbar vor dem Unfallgeschehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell