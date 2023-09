Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zu, als er beim Befahren der Daimlerstraße an die rechte Bordsteinkante geriet und auf die Erde stürzte. Der 62-Jährige wurde von Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr ein 29-Jähriger am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke auf die Carl-Zeiss-Straße ein, wo er gegen das Fahrzeug eines 31-Jährigen fuhr, welches er übersehen hatte. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 8000 Euro.

Aalen: Kettenreaktion

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagmorgen ein Gesamtschaden von rund 13.800 Euro entstand. Mit ihrem Peugeot fuhr eine 24-Jährige gegen 9.20 Uhr in der Sankt-Johann-Straße auf einen geparkten Ford Fiesta auf, der durch die Wucht des Aufpralls gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 52-Jährige ihren Mercedes Benz am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Steinertgasse anhalten. Ein 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW Mini Cooper auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Schloßsteige in Richtung Neunheim missachtete ein 67-jähriger Autofahrer am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr die Vorfahrt eines Sattelzuglenkers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 11.10 Uhr einen in der Bergstraße abgestellten VW Polo, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisel

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Wohnmobil in den Baldungskreisel ein, wobei er einen im Kreisel fahrenden Pkw streifte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell