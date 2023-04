Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl von Betriebsgelände

Zink-Teile entwendet

Rees (ots)

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag (14. April 2023), 07:30 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Außengelände eines Rohstoffhandels an der Rauhe[n] Straße verschafft. Sie öffneten gewaltsam ein Schloss an dem Bauzaun, der das Grundstück umgibt. Anschließend entwendeten sie mehrere hundert Kilogramm Zink-Teile. Vermutlich stand ein Fahrzeug für den Abtransport des Diebesguts bereit. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

