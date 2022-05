POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Kurz nach 00.00 Uhr des 15.05.2022 kam es in der Bahnhofstraße in Waldfischbach-Burgalben zu Streitigkeiten unter zwei Heranwachsenden. Ein 20-jähriger Mann aus Pirmasens wurde hierbei von einer ihm unbekannten männlichen Person ungefähr des gleichen Alters körperlich angegangen und ins Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige erlitt hierdurch eine Beule am Kopf und klagte über Kopfschmerzen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der ...

mehr