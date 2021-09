Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeuge nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots)

Am Montag, 27. September, ereignete sich auf der der ehemaligen Landstraße 19 ein tödlicher Verkehrsunfall (wir berichteten mit PB Nr. 270 von Montag, 27. September). In diesem Zusammenhang ergaben die Ermittlungen, dass es einen weiteren Unfallzeugen gab, der nun dringend gesucht wird. Eine Zeugin war als Beifahrerin aus Richtung Jackerath in Richtung Erkelenz unterwegs und beobachtete den Unfallhergang. Hinter ihr fuhr in gleicher Richtung ein Transporter. Der männliche Fahrer dieses Transporters hat den Unfallhergang vermutlich aufgrund seiner erhöhten Sitzposition auch beobachten können und hatte ebenfalls an der Unfallstelle angehalten. Seine Personalien wurden jedoch nicht festgehalten. Deshalb bittet die Polizei den Mann, sich nachträglich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

