Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schule

Hückelhoven (ots)

Zwischen dem 24. September (Freitag), 21 Uhr, und dem 27. September (Montag), 6 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in den Kiosk einer Schule an der Straße In der Schlee ein und legten sich Getränkepakete zum Abtransport bereit. Im weiteren Verlauf hielten sich die Täter noch in mehreren Räumen im Untergeschoss des Schulkomplexes auf. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

