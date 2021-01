Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0055 --Verdächtige Briefsendung - Täter wieder aktiv - SOKO Spielplatz bittet um Hinweise--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 22.01.2021

Nach dem erneuten Auftauchen eines verdächtigen Briefes in einem Parteibüro in Fähr-Lobbendorf bitten die Ermittler der SOKO Spielplatz um Mithilfe.

Am 20.01.2021 entdeckte ein Mitarbeiter eines SPD-Parteibüros in der Lindenstraße einen Brief mit einer pulverartigen Substanz. Nach einem größeren Polizeieinsatz stellte sich diese als ungefährlich heraus (Siehe PM 0051). Einige Monate wurden keine vergleichbaren Taten gemeldet. Die Ermittler ordnen den Brief jetzt demselben Täter zu, der schon in der Vergangenheit Pulverbriefe an Parteibüros versandt hat. Außerdem gehen die Ermittler der Sonderkommission Spielplatz davon aus, dass dieser Täter im vergangenen Jahr Messer an Spielplätzen angebracht hat (Siehe PM 0289/2020 und 0307/2020).

Sollten Sie Hinweise haben, melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421-362 3888. In dringenden Fällen wählen Sie umgehend die 110. Die Polizei hat eine Internetseite eingerichtet, auf der alle Informationen zu Taten und Erkenntnisse zum Täter zu finden sind. Diese Webseite wird fortwährend aktualisiert:

https://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.43024.de

Die Spielplätze im Bremer Stadtgebiet werden wieder verstärkt kontrolliert und Menschen direkt angesprochen und zur Vorsicht aufgerufen. Diese Maßnahmen sollen intensiv fortgesetzt werden. Besucherinnen und Besucher von Spielplätzen möchten wir an dieser Stelle noch einmal sensibilisieren: Überprüfen Sie zunächst die Sicherheit der Spielgeräte und lassen ihre Kinder erst danach dort spielen. Sollten Sie gefährliche Gegenstände entdecken, fassen Sie bitte nichts an und alarmieren Sie die Polizei unter 110.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell