POL-AA: Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Aalen

Nach längerer Bauphase konnten die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Aalen im Frühjahr 2023 wieder in die Gebäude des Polizeipräsidiums in der Böhmerwaldstraße zurückziehen. Wir öffnen deshalb am 8. Oktober 2023 unsere Tore für die Öffentlichkeit und haben hierzu ein breites und interessantes Rahmenprogramm vorbereitet. Hierzu lädt die Polizei alle recht herzlich ein. Schauen Sie ab 11 Uhr hinter die Kulissen und erhalten spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Polizei und lernen diesen hautnah kennen.

Groß und Klein können sich an diesem Tag auf zahlreiche Vorführungen freuen. Es werden z.B. Polizeifahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände zur Schau gestellt. Auch das "Kleine Zebra", Polizeihunde und Polizeipferde gibt es zu bestaunen und die Besichtigung des Gebäudes mit Lagezentrums samt hochmoderner Schießanlage wird möglich sein. Zudem wird Ihre Polizei mit zahlreichen Informations- und Präventionsständen präsent sein.

Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm, nehmen Sie an unserer Polizeirallye teil und gewinnen Sie einen Flug mit dem Polizeihubschrauber oder andere tolle Preise.

Die Veranstaltung wird von der Polizeikapelle Ostalb musikalisch umrahmt, für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.

Parkmöglichkeiten gibt es auf der Ostseite der Firma Mapal bei der Oberen Bahnstraße, bei der Firma Kaufland in der Julius-Bausch-Straße sowie beim Landratsamt, beim Gartencenter Dehner und Modepark Röther über die Zufahrt der Wilhelm-Merz-Straße.

