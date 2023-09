Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Von Fahrbahn abgekommen

Am frühen Freitagmorgen gegen 01 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ford-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg. Zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Crailsheim kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Durch den Crash wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Fußgängerin

Am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann den Hallweg mit seinem Toyota in Richtung der Martin-Luther-Straße. Ein 13-jähriger Mädchen überquerte dabei die Straße und übersah den 64-Jährigen. Der Toyota kollidierte mit der 13-Jährigen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Sie kam in ein naheliegendes Krankenhaus.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 09 Uhr und 09:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Haller Straße geparkten Nissan und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Dabei verursachte er an dem Nissan Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Zusatz zur Unfallmeldung vom 13.09.2023 15:13 Uhr

Der 73-Jährige Autofahrer, welcher am Mittwoch, dem 13.09.2023 mit seinem Fahrzeug auf der L1066 von der Fahrbahn abgekommen war, verstarb infolge des Unfalls am Donnerstag in einer Klinik.

Ursprungsmeldung:

Crailsheim: Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt Kurz nach 12:00 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Skoda die L1066 aus Crailsheim kommend in Fahrtrichtung Rudolfsberg, Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde der 73-Jährige lebensgefährlich verletzt. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

