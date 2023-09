Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf BAB7, Durchsuchungen wegen Rauschgifthandels

Aalen (ots)

Lauchheim/BAB7: Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A7

Auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Würzburg ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Autobahn A7 ein Auffahrunfall, der für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Ein 54-jähriger Fahrer eines Kleinbusses der Marke Renault hatte kurz nach 11 Uhr bei Lauchheim-Hülen die linke Fahrspur befahren, als sich der Verkehr zurückstaute und er infolge zu geringen Sicherheitsabstands und Unaufmerksamkeit nicht mehr rechtzeitig halten konnte. Der 54-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug auf einen Klein-Lkw und im weiteren Verlauf noch gegen ein vorausfahrenden Pkw BMW. Unmittelbar darauf konnte ein nachfolgender 58-jähriger Toyota-Fahrer ebenfalls nicht mehr anhalten und prallte in die Unfallstelle. Hierbei wurde sowohl der 58-Jährige als auch seine drei weiteren Mitfahrer leicht verletzt. An den Unfallautos entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Drei der Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil die Unfallstelle zunächst nur über den Pannenstreifen und im weiteren Verlauf über die rechte Fahrspur passierbar war, hielten die Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung Norden bis etwa 13 Uhr an.

Bopfingen: Handel mit Betäubungsmitteln

Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe beim Polizeipräsidium Aalen führten am Mittwochmorgen mehrere Durchsuchungen im Raum Bopfingen durch. Gegenstand der polizeilichen Maßnahmen sind Ermittlungen gegen drei 18, 20 und 21 Jahre alte Männer wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln. Von den Polizeibeamten wurden neben Betäubungsmitteln, Bargeld, Handy, Verpackungsmaterial auch diverse andere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Alle drei Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell