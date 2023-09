Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 10-jähriges Mädchen stieß am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr bei der Einmündung Blumenstraße Ecke Fritz-Ehrmann-Straße gegen den Pkw einer entgegenkommenden 40-jährigen Ford-Fahrerin. Hierbei verletzte sich das Kind leicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Schorndorf: Einbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Wangener Straße in Oberberken in ein Gebäude eingebrochen. Auf der Rückseite eines Wohnhauses wurde hierzu ein Kellerfenster aufgebrochen. Das gewaltsame Öffnen einer weiteren Holztür misslang jedoch. Die Täter haben den ersten Feststellungen nach nichts entwendet. Tathinweise nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

