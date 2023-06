Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten verbringen Mann in den Maßregelvollzug

Stendal (ots)

Nur fünf Tage vergingen seit dem Erlass eines Haftbefehls, dann wurde ein Gesuchter durch die Bundespolizei festgestellt: Am Sonntag, den 4. Juni 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 16:00 Uhr einen Deutschen in der Halle des Hauptbahnhofes Stendal. Bei der Überprüfung seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg den 29-Jährigen wegen des unerlaubten Handels sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sucht. So entschied das Landgericht Magdeburg be-reits im Juni 2021 den Mann in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Da er dieser entgangenen Entscheidung nicht nachkam, wurde der Haft-befehl am 30. Mai 2023 erlassen. Die Beamten nahmen den Polizei-pflichtigen in die Diensträume des Bundespolizeireviers Stendal mit. Dort durchsuchten die Einsatzkräfte ihn und eröffneten den Haftbefehl. Noch am selbigen Tag wurde der junge Mann in ein entsprechendes Krankenhaus eingeliefert. Anschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Aufgriff und den Verbleib des Mannes.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell