Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei: Gleich zweimal klicken die Handschellen

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 2. Juni 2023 klickten in Magdeburg gleich zweimal die Handschellen: Im ersten Fall trafen Bundespolizisten gegen Mittag einen 30-jährigen Mann an, der durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg seit dem 23. Mai 2023 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Zuvor hatte ihm das Amtsgericht Magdeburg im Oktober 2022 wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Da er weder den Geldbetrag zahlte, noch sich dem Strafantritt, trotz ergangener Ladung, stellte, erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann und nahmen ihn fest. Da er auch jetzt nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu begleichen, wurde der Deutsche am Nachmittag an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Mehr Glück hatte ein 32-jähriger Reisender, der gegen 14:20 Uhr im Hauptbahnhof in einen Regionalexpress einstieg. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte ihn und fahndete seine Personalien im Datenbestand der Polizei. Hierbei kam ein weiterer Vollstreckungshaftbefehl, diesmal von der Staatsanwaltschaft Stendal, zum Vorschein. Dieser erging am 2. Februar 2023, nachdem ihm das Amtsgericht Burg im Oktober 2021 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 390 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt hatte. Da der Mann lediglich einen Teil der Summe zahlte und sich ebenfalls nicht dem angeordneten Strafantritt stellte, wurde der Haftbefehl verfügt. Die Bundespolizisten teilten ihm die Festnahme mit. Der Deutsche konnte die fehlenden 130 Euro aufbringen und wurde entsprechend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

