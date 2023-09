Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

In der Annonay-Straße ereignete sich am Mittwochvormittag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Parken einen Pkw Peugeot und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Verursacher hat sich nach dem Vorfall unerlaubt entfernt. Die Polizei Backnang bittet nun um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen könnten und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Auto mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch in der Hohenacker Straße einen parkenden Pkw Skoda mutwillig, indem er die Lackierung des Autos zerkratzte und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 7.15 Uhr und 14.10 Uhr verübt wurde, erbittet die Polizei in Hohenacker und nimmt diese unter Tel. 07151/82149 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell