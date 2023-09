Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Aktionstag - "Sicher mobil leben - Rücksicht im Blick"

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Am Dienstag, den 26. September 2023, fand ein bundesweiter Aktionstag zur Verkehrssicherheit statt. Auch das Polizeipräsidium Aalen beteiligte sich an der Kampagne "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick". In den Blickpunkt der Kontrollaktion wurden die schwächeren Verkehrsteilnehmer gerückt. Hintergrund ist auch, dass in Baden-Württemberg leider bei jedem dritten Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ein schwächerer Verkehrsteilnehmer zu Tode kam. Häufig verursachten diese die Unfälle auch selbst.

Beim Polizeipräsidium Aalen verunglückten im letzten Jahr 19 Menschen tödlich, wobei davon 7 Personen zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren. Die Quote der selbstverschuldeten Unfälle lag hier bei 50 bzw. 66 Prozent. Rund 240 schwächere Verkehrsteilnehmer wurden im Jahr 2022 bei Unfällen schwer und 866 Personen leicht verletzt. Um gerade diese Art von Unfällen zu verhindern, kommt der Normtreue sowie die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer einer besonderen Bedeutung zu. Mit den am Dienstag beim Polizeipräsidium Aalen durchgeführten Kontrollmaßnahmen wurde versucht, die geschilderte Problematik in den öffentlichen Fokus zu rücken. Dabei wurden 79 Polizeibeamtinnen und Beamten eingesetzt, die an 33 verschiedenen Kontrollörtlichkeiten, insbesondere in Bereichen von Kindergärten, Schulen, Altenheimen, Radfahrstraßen und sonstigen von schwächere Verkehrsteilnehmern stark frequentierten Bereichen, präsent waren. Im Zuge des Aktionstags wurden 477 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, vorrangig Fahrrad- und Pkw-Fahrer, wobei 103 Verkehrsverstöße festgestellt wurden. Konkret wurden Geschwindigkeits-, Gurt-, oder auch Handy-Verstöße mit dem Ziel geahndet, unsere Straßen durch das Erreichen einer höheren Normentreue sicherer zu machen und damit die Gesundheit und Leben unserer Mitmenschen zu schützen.

