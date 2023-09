Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrfach Reifen beschädigt - Gartenlauben aufgebrochen - Versuchter Einbruch in Kiosk - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Mehrfach Reifen beschädigt

Insgesamt auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte -über einen längeren Zeitraum verteilt - verursacht haben. Zwischen März und dem vergangenen Freitag wurden insgesamt dreimal Schrauben in die Reifen eines Fahrzeuges gedreht, welches einer 50-Jähriger gehört und immer im Heideweg abgestellt war. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 34-Jähriger seinen Mercedes Benz am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr beim Verlassen des Kreisverkehrs in der Bahnhofstraße anhalten. Ein 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi S3 auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Bopfingen-Trochtelfingen: Gartenlauben aufgebrochen

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag und Dienstagnachmittag, 17 Uhr, Zutritt zu zwei Gartenlauben in der Hermann-Hahn-Straße, wobei jedoch aus den Hütten nichts entwendet wurde. Hinweise auf die Eindringlinge nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Wilhelm-Maybach-Straße / Max-Eyth-Straße missachtete ein 58-jähriger Smart-Fahrer am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr die Vorfahrt eines 24 Jahre alten Fahrradfahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Beteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 2200 Euro.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Audi Avant beschädigte eine 64-Jährige am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr den VW Tiguan eines 33-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Unterschneidheim: Versuchter Einbruch

Am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr wurde bemerkt, dass Unbekannte versucht haben, in einen Kiosk am Badesee einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07963/33001 entgegen.

Stödtlen: Vorfahrt missachtet - 3000 Euro Sachschaden

Kurz nach 6 Uhr kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Ein 28-jähriger VW-Fahrer missachtete an der Einmündung Kreisstraße 3220 (Stödtlen) / Kreisstraße 3221 (Ellenberg) die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Motorradfahrers. Bei der folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge blieb der Zweiradfahrer unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfallflucht

Durch einen lauten Knall wurde ein 85-Jähriger am Dienstagabend in der Kettelerstraße gegen 22.30 Uhr aufgeschreckt. Seine Nachschau ergab, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker in Fahrtrichtung Täferroter Straße einen Gartenzaun und eine Gartenmauer beschädigte, wobei ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstand. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein größeres landwirtschaftliches Fahrzeug. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: 9-Jähriger leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 9-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu. Der Junge befuhr zur Unfallzeit den Gehweg der Spraitbacher Straße bergab, wo er gegen die auf halber Höhe stehende Gabel eines stehenden Gabelstaplers prallte, der auf einem Firmengrundstück abgestellt war. Die Gabel des Staplers ragte dabei auf den Gehweg. Der 9-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm; er wurde sicherheitshalber zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Lorch-Waldhausen: E-Bike entwendet

Zwischen Sonntagnachmittag 15 Uhr und Dienstagmittag 14 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße das E-Bike eines 59-Jährigen. Das Rad hat einen Wert von rund 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 5000 Euro Sachschaden

An der Anschlussstelle Hussenhofen fuhr ein 24-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr mit seinem Mazda auf die B 29 ein. Dabei übersah er den Lkw eines 48-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Westhausen: Fahrzeug gestreift

An einer baustellenbedingten Fahrbahnzusammenlegung auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen streifte ein 74-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr mit seinem Audi Q3 den neben ihm fahrenden Lkw eines 39-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 6500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gefährlicher Blödsinn

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte zunächst eine Kabeltrommel vom Gelände des alten Schulhauses in Bargau. Anschließend spannten sie das abgewickelte Kabel mehrmals über den unbeleuchteten Zugang zur Jakobuskirche. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490

