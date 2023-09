Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen - Schrauben auf der Fahrbahn - Hauswand beschädigt - Mopedfahrer leicht verletzt

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Hauswand beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr - vermutlich beim Rangieren - in der Steingasse eine Hausfassade sowie ein Regenfallrohr. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Schrauben auf der Fahrbahn

Am Mittwochmorgen wurde dem Polizeirevier Crailsheim mitgeteilt, dass im Bereich der Straßen Zur Flügelau und Im Lehenbusch mehrere Schrauben auf der Fahrbahn verteilt wurden und bereits der Reifen eines Fahrzeugs dadurch beschädigt wurde. Vor Ort konnten durch die eintreffenden Polizeibeamten tatsächlich mehrere Schrauben auf der Fahrbahn verteilt aufgefunden werden. Nach Aussagen von Zeugen seien in den letzten Monaten in diesem Bereich bereits mehrfach Schrauben auf der Fahrbahn verteilt worden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat in der Ludwig-Erhard-Straße von Unbekannten aufgebrochen. Hierzu wurde zunächst der Automat mit einem Winkelschleifer geöffnet und anschließend die Zigaretten und das Bargeld aus dem Automaten entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1800 Euro, der Schaden liegt im Bereich von etwa 3000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

Schrozberg: Mopedfahrer leicht verletzt

Auf dem Parkplatz der kaufmännischen Schule in der Beuerlbacher Straße kam es am Mittwoch gegen 7:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 16-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Lenker eines BMW fuhr rückwärts, um zwei anderen PKW-Lenkern das Ausparken zu ermöglichen. Hierbei übersah er den hinterm ihm stehenden Mopedfahrer und touchierte dessen Krad, so dass der 16-Jährige stürzte und sich dabei verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell