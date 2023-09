Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Fichtenberg: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Gegen 8:45 Uhr am Dienstag war ein 36-Jähriger mit einem Renault-Kleinlaster auf der K 2613 aus Fahrtrichtung Erlenhof kommend in Fahrtrichtung Fichtenberg unterwegs. Auf der schmalen Fahrbahn kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, so dass er mit einem entgegenkommenden Opel Corsa einer 40-Jährigen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen rückwärts eine Böschung hinunter geschleudert, wo er zum Stehen kam. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auto beschädigt

Unbekannte beschädigten am Dienstag zwischen 12:15 Uhr und 12:50 Uhr einen auf dem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Michaelstraße geparkten VW ID.3, indem sie das Fahrzeug mit Farbe besprühten. An dem PKW entstand dadurch Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Crailsheim: Einbruch in Baustelle

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Neubau in der Baltischen Straße und durchsuchten das Gebäude. Im Inneren nahmen sie Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro an sich und entwendeten diese.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf die Einbrecher unter Telefon 07951 480-0.

