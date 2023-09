POL-AA: Ostalbkreis: Geparkten PKW beschädigt - Aufgefahren

Aalen (ots) - Aalen: Versuchter Einbruch in Kindergarten Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Montag, 7 Uhr versuchten sich Einbrecher Zutritt in einen Kindergarten in der Joseph-Haydn-Straße zu verschaffen. An mehreren Türen und einem Fenster konnten Beschädigungen festgestellt werden. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht in das Gebäude, demnach wurde nichts entwendet. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden ...

