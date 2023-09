Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuer in Imbisswagen - Fahrräder aus Tiefgaragen entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Fahrraddiebstähle

Wie bereits in einer Pressemeldung am Montag berichtet, haben unbekannte Diebe in der Beinsteiner Straße in eine Tiefgarage eingebrochen und daraus zwei Pedelecs entwendet. Zwischenzeitlich wurden vier weitere Fahrraddiebstähle polizeilich bekannt, die auch in der Nacht zum Montag verübt wurden. Die Diebe haben sich Zugang zu Tiefgaragen in der Beinsteiner Straße verschafft und dort Fahrräder entwendet. Teilweise waren die Räder noch in abgeschlossenen Kellerabteilen abgestellt, die von den Dieben zur Tatbegehung aufgebrochen wurden. Die Polizei bittet vorsichtig zu sein und die Räder gut zu sichern. Die Ermittlungen zu den Einbrüchen führt die Polizei in Waiblingen, die zur Aufklärung der Taten unter Tel. 07151/950422 um sachdienliche Hinweise bittet.

Waiblingen: Feuer im Imbisswagen

Ein Grillwagen geriet am Dienstagvormittag in der Fronackerstraße in Brand. Die örtliche Feuerwehr wurde hierzu alarmiert, die jedoch nicht mehr eingreifen musste. Nach vorliegenden Informationen entzündete sich in dem Grillwagen heißes Fett, das relativ rasch gelöscht werden konnte. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden, der auf ca. 2000 Euro beziffert wurde.

