Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230912 - 1053 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern am späten Abend (11. September 2023) kam es in der Taunusstraße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Der Täter konnte mit dem Diebesgut flüchten.

Gegen 22:20 Uhr kam ein 31-jähriger bajuwarischer Reisender am Frankfurter Hauptbahnhof an und begab sich zu Fuß zu seinem Hotel in der Weserstraße. Auf dem Weg zum Hotel überquerte er die Taunusstraße. Hier wurde er von einem Mann angesprochen und mit den Beinen umklammert. Der Geschädigte befreite sich durch Wegschubsen aus der Umklammerung und ging weiter in Richtung Hotel. Wenig später bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse, die sich in der linken vorderen Hosentasche befand. Die alarmierte Polizei, die gemeinsam mit dem Geschädigten die nähere Umgebung nach dem Dieb absuchte, blieb erfolglos.

In der Geldbörse befanden sich neben dem Führerschein, dem Personalausweis und seinen EC-Karten auch 200 Euro Bargeld.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca.35 - 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, wenig und schlechte Zähne, bekleidet mit einer dunklen Hose einem blauen T-Shirt, Lederschuhe und einer Gucci-Basecap.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und / oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell