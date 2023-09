Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230912 - 1050 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei verhindert Raub

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Dienstag (12.09.2023), gegen 1:45 Uhr, forderte ein 33-jähriger Mann eine 20-Jährige in der Kaiserstraße dazu auf, ihm fünfzehn Euro Bargeld auszuhändigen. Doch die junge Frau verneinte dies, dann wurde er handgreiflich. Nach dem Wortgefecht packte der Mann sie an der Hand und zog sie nach hinten. Anschließend ergriff er ihr Fußgelenk, sodass sie sich hinsetzen musste, um nicht zu fallen.

Polizeibeamte erkannten die Situation und schritten ein. Sie nahmen den wohnsitzlosen Mann fest.

Der 33-jährige Täter, welcher sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und muss sich nun aufgrund des versuchten Raubes verantworten.

